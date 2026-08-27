Miki López

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“En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón

Un violento y repentino tornado desató el caos a primera hora de esta tarde en el concejo de Gozón, dejando tras de sí un rastro de importantes destrozos materiales en viviendas y equipamientos públicos. El fenómeno meteorológico ha sorprendido a los vecinos de Antromero alrededor de las 16:00 horas y ha descargado su mayor virulencia contra las instalaciones de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, además de destrozar tejados, invernaderos, cierres de fincas, vehículos y arbolado. Más información