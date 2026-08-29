Policía Local de Avilés

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Vídeo: Las espectaculares imágenes de la "macroverbena" de Avilés con "París de Noia" y "Panorama"

Absolutamente espectaculares. Así son las imágenes a vista del dron de la Policía Local de Avilés de la pista de La Exposición durante la macroverbena del 27 de agosto, en la que "Panorama" y "París de Noia", dos de las orquestas más populares del noroeste española animaron, y de qué manera, la noche avilesina en plenas fiestas de San Agustín