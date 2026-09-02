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Noé Menéndez

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Avilés sale a la calle en defensa de Ceuta al grito de "Ceuta no se vende"

Este miércoles, 2 de septiembre, están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.

La convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado una brecha en el municipalismo asturiano, que ha quedado constatada este martes entre los grupos parlamentarios. Mientras la derecha no solo defiende la necesidad de salir a las calles para mostrar apoyo a los ceutíes, en la izquierda cargan contra unas protestas que consideran partidistas y alertaron del riesgo de alimentar discursos de odio, racismo y miedo.