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Noé Menéndez

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De los ritmos brasileños al "Que Viva España": así se vivió la concentración por Ceuta en Avilés

Avilés mostró su apoyo a Ceuta con una plaza de España a reventar. Entre gritos de “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, cánticos en contra de Marlaska y Pedro Sánchez y el “Viva España” de Manolo Escobar, miles de personas se concentraron en la céntrica plaza avilesina durante cerca de una hora. El PSOE no hizo acto de presencia a pesar de las peticiones por parte del público.

Pasaban las 19.30 horas cuando empezó el goteo de banderas de España en El Parche. Mientras, la Policía Local actuó ante una artista callejera que pretendía tocar música brasileña para amenizar la espera. Sin embargo, el hilo musical lo dominaron Manolo Escobar con su "Que viva España" y el himno nacional. Una bandera con el símbolo de la Brigada Paracaidista abrió la veda para que, en escasos minutos, la plaza se llenase con miles de manifestantes que estuvieron en la zona durante cerca de una hora.