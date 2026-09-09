Ya es oficial: la Universidad Nebrija ya tiene todos los permisos para iniciar el curso en Avilés
Ya es oficial: la Universidad Nebrija dispone de todos los permisos necesarios para iniciar el curso académico en Avilés. La consejería de Ciencia ha notificado este miércoles a la institución académica la autorización de inicio de actividad del centro, último trámite administrativo que les faltaba para poder comenzar las clases del grado de Enfermería este curso. “Han sido muchas personas de Nebrija las que han trabajado para llegar hasta aquí. Quiero trasladarles mi más sincero agradecimiento, también al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés y a todas las personas que nos han ayudado a conseguirlo, en particular, a la alcaldesa Mariví Monteserín”, manifestó Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, tras conocerse la noticia. Más información
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