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Dani Fernández desata una fiesta infinita en su esperado concierto en Avilés

Dani Fernández se dio una hostia tan gorda este abril pasado en Valencia que tuvo que suspender el concierto en Avilés que tenía que haber dado en el pabellón de La Magdalena unos días después. Han pasado cuatro meses y los ligamentos del Roig Arena se han convertido en leyenda. “¿Avilés, estáis aquí?” Y, claro, todos este sábado septembrino dijeron que sí. Más información