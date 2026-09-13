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Tensión entre los aficionados del Avilés y Unionistas en las inmediaciones del estadio

La previa del encuentro entre el Real Avilés y Unionistas del pasado sábado estuvo marcada por momentos de tensión entre aficionados de ambos conjuntos en las inmediaciones del estadio. Lo que debía ser el ambiente habitual de las horas anteriores al partido acabó enturbiándose por varios incidentes protagonizados por grupos de ultras.

Uno de ellos quedó registrado en un vídeo que no tardó en correr como la pólvora a través de las redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios aficionados de ambos equipos se encaran en las cercanías del estadio blanquiazul hasta que la tensión deriva en una pelea, en medio de gritos y carreras que alteraron durante unos minutos la tranquilidad de la zona.

Los problemas no se limitaron a ese enfrentamiento. Una hostelera de las inmediaciones relató que durante los altercados «se lanzaron botellas» y que incluso tuvo que intervenir para evitar que algunos de los implicados utilizaran también las sillas de su establecimiento. La situación generó preocupación entre clientes y vecinos que se encontraban en la zona en unas horas en las que las terrazas y los establecimientos próximos al campo concentraban a numerosos aficionados.

El Avilés lanzó un comunicado en el que indica que condena los actos violentos. "El club se reafirma en su compromiso por erradicar episodios como el sucedido ayer en la previa del partido ante Unionistas. Se daña enormemente la imagen del club, de nuestra viajera, familiar y respetuosa afición, así como de la ciudad. El fútbol debe ser un espacio de unión, pasión y respeto".