Donde el fuego avanza, los bomberos de Asturias responden. Y ahora lo hará con ayuda de la UME. Un fuerte viento de componente sur en Cangas de Narcea -el foco que más preocupaba la pasada madrugada de la decena activos en la región - dificultó las tareas de extinción durante la noche, obligando al Principado a elevar el nivel de alerta a 2 y solicitando la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que ya está en el Principado con un centenar de efectivos. Si bien, a primera hora de este miércoles las noticias mejoraron: el fuego está estabilizado. Pero la preocupación se ha trasladado a otro frente en el concejo cangués, en Genestoso, originado tras saltar las llamas desde León, provincia asolada estos días por los incendios.

En concreto, el fuego de Genestoso es una derivacion del incendio de la localidad leonesa de Orallo, en Laciana, comarca limítrofe con Asturias. Ahí se concentran ahora los mayores recursos del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA), con apoyo ya de la UME.