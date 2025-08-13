Asturias vuelve a estar asediada por el fuego con una docena de incendios -cifra rebajada a diez durante la madrugada- en diferentes puntos de la región, de Oriente a Occidente, aunque fue en Cangas del Narcea, concretamente en el entorno del santuario del Acebo, donde se combatió el foco más virulento. Incluso el párroco de Cangas del Narcea y Arcipreste de El Acebo, Juan José Blanco Salvador, trató de extinguir las llamas que se aproximaban al santuario, a pecho descubierto y batefuegos en mano. El concejo de Cangas del Narcea también tuvo otro foco en Genestoso. Pero fue el de El Acebo, próximo al templo del siglo XVI, el que más preocupó a los vecinos, ya que puso en peligro varias poblaciones y el icónico santuario (que había realizado obras de remodelación recientemente y que estaba previsto inaugurar el 8 de septiembre).