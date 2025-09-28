Demelsa Álvarez

El boxeo llega a Cangas del Narcea con siete combates puntuables para el campeonato de España

El Consejo Mundial del Boxeo y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea organizaron este sábado una velada de boxeo en el polideportivo municipal con siete combates amateur puntuables para el campeonato de España. Además, en la gala se realizó un homenaje a históricos boxeadores de talla internacional: Manel Berdonce “El Tigre de Tetuán”, Rigoberto Álvarez “El Español” (hermano de Canelo Álvarez), Alfredo Evangelista, Kerman Lejarraga y Joana Suárez “Nani”.