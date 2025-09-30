A.D.

El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y abren nuevos negocios: "La gente alucina"

El pueblo cangués de Besullo es conocido por ser el lugar de nacimiento del dramaturgo Alejandro Casona. Pero a lo largo de la historia ha sido mucho más que eso, ya que tuvo una intensa vida tanto económica como cultural. La primera marcada por la industria del hierro desde el siglo XVIII y la segunda, por el asentamiento en 1871 de la primera comunidad protestante de Asturias, que tuvo un papel fundamental en el desarrollo tanto educativo como cultural del pueblo.