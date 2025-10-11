El vino de Cangas ya tiene nuevos embajadores

Demelsa Álvarez / Amor Domínguez

La Cofradía del Vino de Cangas del Narcea celebró esta mañana su XXI Gran capítulo, después de desfilar por el centro de la villa . Un acto en el que eligen a sus Cofrados de Honor, siendo los elegidos este año José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); el cocinero asturiano Cristian González, conocido por su programa en la TPA, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, Maximino Rodríguez, colectivo con el que los cangueses realizarán su tradicional hermanamiento

