Demelsa Álvarez / Amor Domínguez

El vino de Cangas ya tiene nuevos embajadores

La Cofradía del Vino de Cangas del Narcea celebró esta mañana su XXI Gran capítulo, después de desfilar por el centro de la villa . Un acto en el que eligen a sus Cofrados de Honor, siendo los elegidos este año José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); el cocinero asturiano Cristian González, conocido por su programa en la TPA, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, Maximino Rodríguez, colectivo con el que los cangueses realizarán su tradicional hermanamiento