Así quedó la obra de 180.000 euros realizada en esta carretera local de Cangas del Narcea

Ayuntamiento Cangas del Narcea

Cangas del Narcea
El Ayuntamiento cangués ha finalizado las obras de estabilización y pavimentación del acceso a los pueblos de San Juliano, Vega del Rey y Gelán, que había sufrido una fana el pasado 27 de enero de este año. En ese momento se llevó a cabo una obra de emergencia ante el elevado riesgo de derrumbe en la zona, que podría suponer el corte de la carretera. Ahora se ha ejecutado un proyecto de estabilización y ensanche del cruce a lo que se ha destinado 180.000 euros.

