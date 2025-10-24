Ayuntamiento Cangas del Narcea

Así quedó la obra de 180.000 euros realizada en esta carretera local de Cangas del Narcea

El Ayuntamiento cangués ha finalizado las obras de estabilización y pavimentación del acceso a los pueblos de San Juliano, Vega del Rey y Gelán, que había sufrido una fana el pasado 27 de enero de este año. En ese momento se llevó a cabo una obra de emergencia ante el elevado riesgo de derrumbe en la zona, que podría suponer el corte de la carretera. Ahora se ha ejecutado un proyecto de estabilización y ensanche del cruce a lo que se ha destinado 180.000 euros.