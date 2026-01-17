“Perdóname, no volverá a pasar”: los carteles de petición de disculpas que están dando mucho de qué hablar en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea amaneció este sábado con unas particulares pancartas que no han dejado indiferente a los vecinos y se han convertido en un tema de conversación tanto en la calle como a través de redes sociales. Lo más común es que, de cuando en cuando, aparezcan carteles colgados de los puentes al acercarse una boda con el nombre de la pareja o incluso llegando a recomendar a alguno de los novios que se piense mejor el importante paso que va a dar. Más información