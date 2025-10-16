Lucía Feijoo Viera

El clan del "abrazo cariñoso" en acción: así robaron en el aparcamiento de un campo de golf

La Policía Nacional, en coordinación con Europol, Eurojust y las autoridades rumanas, ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a robar a personas mayores utilizando el método del "abrazo cariñoso" y robándoles cuando acudían al cajero. La investigación, que comenzó hace un año y medio, dio como resultado la detención de 12 personas, el 4 de septiembre de 2025, que ya han ingresado en prisión provisional.