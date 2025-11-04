Sara Fernández

Detenido por once robos tras salir de prisión: así actuaba un ladrón multirreincidente de Calahorra

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años, vecino de San Adrián (Navarra) y considerado un delincuente multirreincidente con más de un centenar de delitos en su historial, como presunto autor de once delitos contra el patrimonio en la ciudad riojana de Calahorra a los pocos días de salir de prisión. El historial delictivo de este hombre, para quien el juez ha decretado el ingreso en prisión, incluye 98 delitos, 6 imputaciones, 40 detenciones y 46 infracciones, ha señalado este martes la Guardia Civil de La Rioja en una nota. La investigación se inició para esclarecer diversos delitos perpetrados de forma continuada en Calahorra, donde se le atribuyen nueve robos con fuerza, un hurto y una apropiación indebida, cometidos en establecimientos y en vehículos.