CNP

Cae la 'oficina' del cartel de Jalisco en España

Una treintena de paquetes con 30 kilos de cocaína detectados en un coche en la Pobla de Vallbona a finales de junio fue el pistoletazo para poner en marcha la Operación Oyamel que ha permitido a la Udyco central de la Policía Nacional desmantelar la primera 'oficina' del temido y proscrito Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España. Nada más intervenir esos 30 kilos de cocaína, que estaban colocados dentro de una 'caleta' (en jerga narco, el hueco oculto que se crea en un vehículo para transportar la droga y cuya apertura suele implicar un ingenio electrónico que combina la acción simultánea de varios mecanismos del coche), agentes de la unidad central antidroga de la Policía española, que ha contado con la colaboración de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, detuvieron al conductor del vehículo, primero, y a continuación apresaron a los dos primeros miembros del grupo, dos albaneses afincados en Paterna responsables de controlar la distribución en València de la droga -cocaína y metanfetamina, de cuya producción son los absolutos amos los narcos mexicanos- que ponía en circulación el Cártel en nuestro país.