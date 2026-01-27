Policía Nacional

Los detalles de la operación antidroga en Galicia: utilizaban una tienda de ropa deportiva como punto de venta

La Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una sólida estructura criminal dedicada al transporte y venta de cocaína que conectaba la comarca de O Salnés (Pontevedra) con el área metropolitana de A Coruña. La operación finalizó con la detención de ocho personas --siete han ingresado en prisión-- y 12 registros domiciliarios. Más información. Más información