El ladrón de la casa de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid
El ladrón trabajaba como vigilante jurado en la urbanización de Madrid donde viven Sara Carbonero y sus hijos. Su mujer era la asistenta de la familia de la presentadora de televisión y acudía también a limpiar la casa de Iker Casillas. El pasado 16 de octubre, el exfutbolista denunció que alguien se había llevado cinco relojes de lujo de su casa y los había sustituido por otros mucho más baratos y vulgares. Más información