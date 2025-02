Conmoción en Langreo por la muerte a puñaladas de una mujer en Langreo a manos de su pareja. Las reacciones de condena no deja de sucederse a lo largo de este sábado. En una declaración conjunta, la Delegación del Gobierno, el Principado y el Ayuntamiento de Langreo exponen que "ante el asesinato machista perpetrado en Langreo contra Karilenia, de 40 años de edad y madre de tres hijos menores, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera. En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional y la atención a su familia y entorno. La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente"

"Desde la Delegación del Gobierno, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración de condena y rechazo a este asesinato machista que tendrá lugar hoy sábado 1 de febrero a las 17:00 horas ante el Ayuntamiento de Langreo. Se recuerda que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género está disponible todos los días del año las 24 horas del día".

El alcalde de Langreo, Roberto García, reaccionó con “dolor, indignación y rabia. Mucho dolor producto de esta tremenda injusticia. No pongáis freno a vuestra indignación, no controléis vuestra rabia. Es el momento de poner pie en pared y gritar se acabó. Ni una más, ni una más. Se deben acabar estos feminicidios. Hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que plantarle cara a la violencia machista y tomar conciencia de que no podemos fallar más. Familias, administraciones, centros educativos, deportivos, laborales. Todos debemos trabajar en la misma línea. Las mujeres sufren la violencia machista por el mero hecho de ser mujer. Esto se tiene que acabar. Pie en pared y ni una más. Llamad al 016 ante la mínima sospecha, llamada gratuita y anónima. Pedir apoyo amigas, compañeras, familiares. No permanezcamos impasibles cuando lo detectemos. Que no tengan paz los violentos machistas. Os espero a las cinco en el ayuntamiento para juntas repudiar este feminicidio.”

Adrián Barbón, presidente del Principado, aseguró en sus redes sociales. "Hay momentos en que es imposible escribir lo que uno siente, porque la ira, el dolor y la indignación ante este asesinato machista, hacen que mi corazón esté, sencillamente, roto.Una mujer joven, 40 años, con hijos menores, asesinada por la violencia machista. Ese terrorismo que, de forma vergonzosa, algunos niegan y dicen que no existe, mientras los cómplices de estos negacionistas miran hacia otro lado. Por eso, las mujeres y hombres que nos rebelamos frente a este asesinato y su asesino, que creemos que el machismo mata y que reivindicamos con todas nuestras fuerzas una sociedad más justa, basada en la igualdad entre mujeres y hombres, nos concentraremos hoy a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Langreo y diremos alto y claro un basta ya con toda nuestra fuerza, recordando a Karilenia, una vida joven que, por el machismo asesino, se ha perdido para siempre".

También expresó su repulsa Álvaro Queipo, presidente de PP asturiano. "Lo que ha sucedido anoche en Sama, en nuestra tierra, es horrible. Condeno enérgicamente este hecho deleznable que deja una nueva víctima. Mi apoyo y cariño a la familia en un momento tan difícil, y mi gratitud a los testigos que hicieron lo que pudieron para intentar evitar esta desgracia. Por más que uno lo piense no se puede entender, no hay explicación posible a algo tan terrible. Tenemos que trabajar unidos como sociedad para acabar de una vez con esta lacra de la violencia de género"

La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, tildó esta mañana el suceso como una “terrible noticia el primer asesinato machista ocurrido este 2025”. “Nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia y allegados de la víctima”, apuntó. La parlamentaria remarcó que su condena “a la violencia de género, a todas las violencias machistas, es enérgica”. De hecho, “una de las exigencias históricas de esta fuerza política es que se destinen todos los recursos necesarios para prevenir y terminar con la violencia de género”, así como la mejora en la atención, tanto judicial como psicológica y social, a las mujeres supervivientes: “Queda mucho por avanzar, tanto en los recursos a su disposición como en la formación de los y las profesionales que las acompañan en el proceso”.