Antonio Hernández, marido de Karilenia (la mujer asesinada en Langreo por su actual pareja, Francisco F.), ha pasado esta mañana por los juzgados donde se toma declaración al detenido. El hombre aseguró que los hijos de la mujer, menores de edad, se encuentran "destrozados". Según indicó, es padre biológico de la niña y el niño es de padre cubano, "pero lo traje yo de Cuba con registros de notario", señaló Hernández.

Hernández, sevillano, que estaba en trámites de separación de Karilenia que no habían llegado a consumarse, aseguró que "lo que me duelen son mis hijos, que están en un centro de menores. Lo que quiero es arreglarlo todo para llevarme a los niños conmigo. Ayer estuve con ellos a las once de la mañana y están destrozados, igual que todo el mundo. La niña dice 'mi mami, mi mami' mirando para el cielo y tiene seis añitos". Y expresó su malestar por la atención prestada. "Me siento desamparado por la ley. Pido atención en los juzgados cuando vienen las personas". Señaló que, por lo que él tenía entendido, Karilenia era la "cuidadora" de Francisco F., si bien la Policía aseguró el sábado que existía una relación afectiva entre ellos.

Ingreso en prisión

Francisco F., el hombre detenido por acuchillar mortalmente a su pareja en Sama, ya ha pasado a disposición judicial. Llegó a los juzgados de Langreo a las 11.50 horas de esta mañana, fuertemente custodiado (llegó en un coche patrulla junto a otros dos vehículos policiales más) y en medio de una gran expectación mediática. No se le vio porque accedió directamente al juzgado desde el garaje. El investigado se acogió a su derecho a no declarar tanto en la Comisaría como hoy en el juzgado. Sin embargo, está totalmente acorralado por los varios testigos de los hechos, que vieron cómo persiguió y apuñaló en plena calle a Karilenia.

La Sección Territorial de Langreo de la Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 2 de Langreo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. Una petición que ha sido aceptada por el juzgado, por lo que Francisco F. será ingresado hoy mismo en el centro penitenciario de Asturias.

El Principado, por su parte, ya garantizó que se le dará la mayor protección posible a los hijos de la mujer asesinada, que son las otras grandes víctimas del crimen machista que ha conmovido a todo el país. Se trata, además, de la primera muerte por violencia de género en España de este 2025. Además de los dos menores ya citados, con Karilenia vivía un tercero.