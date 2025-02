Sin haberse celebrado todavía su nuevo show en Asturias, ya hay otra vez polémica en el Principado con el "Dandy de Barcelona". El popular personaje, que suma más de 200.000 seguidores en Instagram, la lió este mes en la discoteca Aipol de Arriondas (Parres). Subido en la cabina, pidió pinchar el "Himno de España", que escuchó haciendo el saludo militar y, en cuanto acabó la música, empezó a lanzar vivas que corearon decenas de jóvenes, algunos haciendo el saludo fascista. "¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva el Caudillo! ¡Viva Santiago Bernabéu! ¡Viva el Dandy de Barcelona!", dijo ante sus seguidores, que remató con un "¡Viva la madre que os parió!". El vídeo, subido a Instagram por uno de los asistentes al bolo, no dejó indiferente a nadie y cosechó múltiples críticas. Las más airadas, las de Podemos Asturies.

El "Dandy de Barcelona" volverá a armarla en la región con un nuevo show en la discoteca Sabor, de La Felguera. Será el próximo sábado 15 de marzo, junto a los DJ Etham Mere y Rochu y el live show de Pechuguina. Cuando aún faltan dos semanas para el evento, la dirección de la discoteca langreana se ha visto obligada a sacar un comunicado para defenderse de las críticas por recibir como invitado especial al "Dandy de Barcelona".

"Queremos aclarar que el evento que se realizará el próximo sábado 15 de marzo de 2025 en nuestra discoteca donde acudirá El Dandy de Barcelona no es gestionado por la dirección de Sabor. Nuestra sala se alquila a una empresa que es la encargada de realizar este evento bajo su responsabilidad", empiezan diciendo. "Entendemos vuestras reclamaciones y que no tiene que gustar a todo el mundo este evento, pero desde la dirección no podemos exigir la cancelación del evento, dado que existe un contrato de alquiler de nuestra sala para ese dí", añaden. "Por nuestra parte pedimos disculpas a las personas que se puedan sentir ofendidas o molestas por dicho evento y esperamos que entiendan nuestras explicaciones", rematan.

¿Pero quién es el "Dandy de Barcelona"? Es un hombre de unos sesenta años, rapado al cero y entrado en carnes, con aspecto desaliñado y gafas de culo de botella. Su "santuario" es bar Las Palmeras, en el barrio de La Verneda i la Pau de la Ciudad Condal. Recibe a diario en ese bar visitas de sus fans para saludarle y hacerse selfies con él intentando imitar su característico silbido. Cuelga vídeos caseros con sus opiniones, la mayor parte de las veces polémicas.

Su éxito comenzó cuando se viralizó un vídeo suyo en el cual silbaba una melodía inventada mientras movía la mano con el pulgar y el meñique levantados. Este peculiar silbido se convirtió en un signo de su identidad, además de en un meme. Tiene varias canciones publicadas en YouTube. Su mayor éxito, "El Dandy", que suma 3,5 millones de reproducciones. Otra de sus canciones, "El Dandy Gil y Gil", cuenta con más de 900.000 visualizaciones.

En realidad, el "Dandy de Barcelona" es el alter ego de Claudio Bermejo, un catalán, residente en Barcelona, que en varias ocasiones se ha proclamado "de derechas y de Vox".

IU y Covadonga Tomé

Tanto la dirección de IU de Langreo como diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han pedido ya la suspensión de este espectáculo. "Nos encontramos ante un acto de exaltación del fascismo y la dictadura franquista, contrario a la ley de Memoria Democrática, señaló David Álvarez, coordinador de IU en Langreo. «Actuaciones como las de este personaje no tienen cabida en una sociedad democrática», subrayó por su parte Covadonga Tomé.