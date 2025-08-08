Alberto es conserje de una urbanización y cada verano sabe que debe aumentar la seguridad para evitar que roben a los vecinos. Una de las cosas más importantes es restringir el uso de nuestras redes sociales, dice Álvaro Álvarez, jefe de Delincuencia Itinerante de la UDEV. También conviene usar dispositivos que enciendan las luces de casa varias veces al día. Lo ideal es invertir en sistemas de videograbación y alarmas antirobo, porque los ladrones ahora usan sistemas codificados que copian nuestras llaves.