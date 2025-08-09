"¿Quién de vosotros quiere ser Guardia Civil cuando sea mayor?". Esa era la pregunta más repetida durante la exhibición que hizo la Benemérita en el patio del Colegio Elena Sánchez Tamargo para los niños que participan en la Escuela de Verano que organiza el Ayuntamiento de Laviana.

Hasta 46 niños de 4 a 12 años, junto con 12 monitoras, estuvieron disfrutando y conociendo la labor de distintas secciones del cuerpo. "Hemos traído una dotación de la agrupación de tráfico, otra de la unidad de investigación criminal, también han venido agentes del Seprona, correspondientes tanto a la zona de Nava como de Laviana y, por último, los compañeros del puesto de seguridad ciudadana", comentó Juan José Camporro, capitán jefe de la Guardia Civil en Langreo.