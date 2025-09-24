"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

La unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un lago periodo de tiempo para luego reproducirlas a mayor velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de paisajes, en este caso británicos, permiten apreciar la transformación de la naturaleza y de nuestro entorno. Es lo que propone la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects, que podrá verse en el Pozu Santa Bárbara de Mieres a partir del 15 de octubre. ScanLab es un estudio que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial fundado en 2010 por los artistas Matt Shaw y William Trossell.