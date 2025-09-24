"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

"El pulso de la tierra" latirá en el Pozu Santa Bárbara

RRSS WhatsAppCopiar URL

La unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un lago periodo de tiempo para luego reproducirlas a mayor velocidad) y el escaneo en 3D durante un año de paisajes, en este caso británicos, permiten apreciar la transformación de la naturaleza y de nuestro entorno. Es lo que propone la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects, que podrá verse en el Pozu Santa Bárbara de Mieres a partir del 15 de octubre. ScanLab es un estudio que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial fundado en 2010 por los artistas Matt Shaw y William Trossell.

TEMAS

Tracking Pixel Contents