Muere un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en la zona rural de Langreo

Un hombre ha fallecido y un menor de edad ha resultado herido en un accidente de tráfico este domingo, una salida de vía, en una carretera local entre La Piñera y Llodero, en el municipio asturiano de Langreo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el menor afectado ha sido evacuado por la ambulancia de soporte vital básico de la zona al Hospital Valle del Nalón.