A.D.

Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias

El corazón del parque natural de Redes fue en el periodo Carbonífero el fondo de un mar tropical, plagado de arrecifes de coral. Ahora, 300 millones de años después, los fósiles de aquellos animales afloran y empiezan a ser descubiertos. La plataforma cultural Bribones, con sede en Laviana, ha localizado un yacimiento con estos fósiles en medio de un hayedo de Caso, en un peñón calizo de seis metros de altura por tres de ancho. Un bosque "a más de mil metros de altitud", subraya Arcadio Noriega, y un hallazgo del que se ha dado parte a la dirección del parque natural, al Ayuntamiento de Caso y al Seprona.