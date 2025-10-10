L. D.

El balonmano "is coming home", vuelve a casa: 250 escolares participan en un entrenamiento en el concejo asturiano que vio nacer este deporte en España

Los ingleses cantan "Football's coming home", "el fútbol vuelve a casa", todo un himno deportivo del grupo "Three Lions". Este viernes, en Laviana, los niños podrían haber cantado "El balonmano vuelve a casa". Fue en este concejo el primer lugar de España en el que se practicó este deporte, e históricamente siempre ha tenido gran arraigo en la zona.