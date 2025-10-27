VÍDEO: M.A.G / FOTO: Mario Canteli

Decenas de vecinos despiden en Barredos a Lupo Prendes, el hombre que falleció tras recibir una paliza junto a la terraza de un bar.

"Espero que se haga justicia, ya que no se puede decir que esto haya sido una pelea. Se ensañaron con él", apuntaba en la tarde de ayer la viuda de Cristino Prendes tras conocer el aclaratorio resultado de la autopsia. El Instituto de Medicina Legal de Asturias había dictaminado unas horas antes que la muerte del vecino de Barredos (Laviana) fallecido a última hora de la mañana del sábado fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior en las inmediaciones de un bar de la localidad. Fuentes de la investigación confirmaron que el concluyente informe establece lo que en la jerga forense se denomina "etiología homicida". Traducido a un lenguaje más coloquial, los forenses han determinado que la muerte ha sido causada por otra persona.