VÍDEO: Miguel A. Gutiérrez / FOTO: Juan Plaza

A prisión el presunto autor de la paliza mortal de "Lupo" en Laviana, recibido al grito de "asesino, asesino" a la entrada de los Juzgados

Al grito de "asesino, asesino" ha sido recibido este martes en los Juzgados de Laviana el presunto autor de la paliza mortal a Cristino Prendes, conocido como "Lupo", que falleció el pasado sábado en su casa tras la agresión en la terraza de un bar. El supuesto autor de los hechos, que lleva detenido desde la tarde del domingo, llegó a los Juzgados para declarar en medio de un fuerte dispositivo policial, formado por una docena de agentes. La rabia y el dolor por la muerte de "Lupo", que fue despedido ayer en su pueblo, Barredos, por decenas de vecinos, se respiraba en el ambiente. La jueza envía a la cárcel al joven detenido, al que se le atribuye un delito de homicidio Más información