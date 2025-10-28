Miguel A. Gutiérrez

El supuesto autor de la paliza de "Lupo" en Laviana, recibido al grito de "asesino, asesino" a la entrada de los Juzgados (donde está ya declarando)

Al grito de "asesino, asesino" ha sido recibido este martes en los Juzgados de Laviana el presunto autor de la paliza mortal a Cristino Prendes, conocido como "Lupo", que falleció el pasado sábado en su casa tras la agresión en la terraza de un bar. El supuesto autor de los hechos, que lleva detenido desde la tarde del domingo, llegó a los Juzgados para declarar en medio de un fuerte dispositivo policial, formado por una docena de agentes. La rabia y el dolor por la muerte de "Lupo", que fue despedido ayer en su pueblo, Barredos, por decenas de vecinos, se respiraba en el ambiente. Más información