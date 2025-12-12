Susana López Carbia

Buscan a la familia de un "maqui" de Langreo cuyo cuerpo ha sido exhumado en Galicia

El equipo Histagra de la Universidade de Santiago, que coordina los trabajos del Plan de Memoria Democrática de Galicia, ha encontrado cuatro cuerpos en la fosa común de Luou (Teo) en la que trabaja desde hace algo más de una semana. Se sospecha que los restos pertenecen a cuatro guerrilleros antifranquistas del grupo de Foucellas, el maquis más célebre de Galicia, que fueron abatidos en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1948. Se trata de Manuel Agrasar Cajaraville, de Padrón; Ricardo Fernández Carlés, de Pontecesures; Vicente López Novo, de Ribeira, y Florentino Palacios Menéndez, de Sama de Langreo, en Asturias. Más información