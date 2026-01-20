D. Montañés

Clamor en Pajares para cesar a la directora general de Deportes: usuarios y empresarios pierden la paciencia con la gestión de la estación tras un polémico cierre por viento

La paciencia hace tiempo que se agotó en Valgrande-Pajares. La totalidad de los agentes ligados a la estación lenense, agrupados en la denominada Mesa de la Nieve, coinciden a estas alturas en que la solución a los problemas que arrastra el complejo pasa por la salida inmediata de la directora general de Deportes. Clubes deportivos, la asociación vecinal de Brañillín, concesionarios y hosteleros, integrados en Asturcentral, trasladaron este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, su petición formal de cese de Manuela Fernández Ena, a la que responsabilizan del deterioro de la gestión de la estación. Más información