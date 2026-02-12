El vídeo de la violenta pelea entre familiares que acabó con un muerto a machetazos y tres heridos en La Felguera

Una brutal pelea entre miembros de una misma familia se saldó este miércoles 11 de febrero con un fallecido y tres heridos en pleno centro de La Felguera, en Langreo. Todo comenzó varias horas antes. Al parecer un joven de unos 25 años, viejo conocido de la Policía, había agredido el martes a un familiar. La bronca obligó a acudir a la Policía pero la cosa no quedó ahí. Horas después, a las 5.00 de la madrugada, se produjo otro tumulto en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en un bloque de viviendas conocido popularmente como Villabona. Ya con la luz del día, alrededor de las 12.30 horas, familiares del joven se acercaron a la zona para hablar con él y pedirle explicaciones por su comportamiento. Llamaron al telefonillo y le pidieron que bajase. Tardó, pero lo hizo, y ahí se desató la tragedia. Más información