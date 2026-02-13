El detenido por la reyerta mortal de Langreo ya declara ante el juez tras llegar en medio de un gran dispositivo policial

Dionisio H. H., el hombre de 30 años detenido por la reyerta mortal del pasado miércoles en La Felguera, que costó la vida a Arturo Hernández, su tío abuelo, ya está prestando declaración en los juzgados de Langreo. El hombre llegaba este mediodía, pocos minutos después de las doce, fuertemente custodiado por la Policía a las dependencias judiciales, sin que se registraran incidentes. En la reyerta que tuvo lugar al mediodía del miércoles resultaron heridos otros dos familiares que recibieron el alta horas después. Una discusión previa con familiares, ocurrida la noche anterior y en la que hirió a su abuelo, pudo ser el detonante de la reyerta posterior. Al parecer, el joven arrastraba en los últimos tiempos problemas mentales y las discusiones se habían vuelto frecuentes en el entorno familiar. La última acabó en tragedia. Más información