Policía Nacional

Fingía que debía reparar una avería para entrar en las viviendas y llevarse dinero y objetos de valor: detenido en Langreo un "falso fontanero" que robó en siete casas

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio han culminado una investigación que ha permitido la detención de un conocido delincuente de La Felguera. El sospechoso, "con un amplio historial por delitos contra el patrimonio", está acusado de sustraer dinero y objetos de valor en al menos siete domicilios de la localidad utilizando la técnica del "falso revisor", indicó la Policía.