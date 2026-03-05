Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin
Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda

Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda

Amor Domínguez

Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda

Amor Domínguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Mieres y Langreo participan del auge de las compraventas inmobiliarias y del intenso encarecimiento que registra la vivienda en España, pero las estadísticas oficiales sitúan a ambos municipios en la lista de los 30 del país que, superando los 25.000 habitantes, presentan los precios más asequibles. Según el Ministerio de Vivienda, a fines de 2025 Mieres ocupaba la posición vigésimo tercera (934 euros por metro cuadrado en el cuatro trimestre del año) y Langreo la vigésimo octava (979 euros). Los datos se fundamentan en las valoraciones realizadas por las sociedades de tasación. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents