Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
Mieres y Langreo participan del auge de las compraventas inmobiliarias y del intenso encarecimiento que registra la vivienda en España, pero las estadísticas oficiales sitúan a ambos municipios en la lista de los 30 del país que, superando los 25.000 habitantes, presentan los precios más asequibles. Según el Ministerio de Vivienda, a fines de 2025 Mieres ocupaba la posición vigésimo tercera (934 euros por metro cuadrado en el cuatro trimestre del año) y Langreo la vigésimo octava (979 euros). Los datos se fundamentan en las valoraciones realizadas por las sociedades de tasación. Más información