D.O. / Á. G.

VÍDEO: Buscan a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

Desesperada búsqueda en San Martín del Rey Aurelio. La Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para una mujer de 56 años, que se cayó al río en el entorno de La Güeria. La búsqueda se prolongó hasta las 23.30 horas, con la dificultad de la lluvia y la oscuridad. No hubo éxito. La búsqueda se ha retomado este sábado a las 8.00 horas. La zona de búsqueda es la comprendida entre el lugar donde fue vista por última vez en el río Silvestre y aguas abajo de la desembocadura con el río Nalón. Más información