Guardia Civil

Continúa sin éxito la búsqueda de la mujer de cayó al río en San Martín hace nueve días

A las 18:00 horas de hoy la Guardia Civil de Asturias da por finalizado el dispositivo de búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio. En el transcurso de la tarde se han unido al mismo otras 4 patrullas de Seguridad Ciiudadana de las Compañía de Langreo, Avilés, Oviedo y Pravia, sustituyendo así a las que habían iniciado esta mañana. Después de la búsqueda realizada no se ha obtenido un resultado satisfactorio. Mañana domingo día 15 esta previsto retomar la búsqueda. Se da la circunstancia que mañana se inicia la temporada de pesca, por lo que la afluencia de pescadores en el margen del rio hace que aumente la posibilidad de encontrar el cuerpo de la desparecida. Más información