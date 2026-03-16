Fernando Rodríguez / M.A.G.

Los conductores de autobús piden más medidas de seguridad tras el apuñalamiento de su compañero en Langreo: "Esto no se puede repetir"

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión sufrida por un conductor de autobús, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser apuñalado en la noche de este sábado, cuando cubría la línea nocturna (búho) entre Langreo y Oviedo. El conductor sufrió lesiones en el cuello y en una mano. La previsión es que pueda pasar mañana a disposición judicial. Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas, en la parada que hay a la altura del tanatorio de Sama, en Langreo. El conductor acababa de iniciar su turno y estaba en la parada en la que se inicia la línea, dispuesto a comenzar el viaje. Ya se había subido un viajero cuando el presunto agresor se montó en el autobús, increpando al conductor y quejándose, al parecer, por el "búho" que cubre la línea urbana de la comarca del Nalón. Sin apenas mediar más palabras, le agredió con un cuchillo. Más información