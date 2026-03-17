Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin
Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Guardia Civil

Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Guardia Civil

RRSS WhatsAppCopiar URL

Finalizó ayer sin éxito –un día más y ya van once– el rastreo de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que el pasado 6 de marzo cayó al río Silvestre. Un amplio dispositivo –con varias instituciones implicadas, especialmente el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil– peinó las zonas sectorizadas, con la esperanza de que la disminución del caudal en los ríos ayude a que aflore algún hallazgo. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents