Guardia Civil

Choque por los operativos de búsqueda en Asturias: el rastreo de la desaparecida en el río Silvestre "se organiza" desde el puesto de mando de Emergencias, afirma el Principado

Finalizó ayer sin éxito –un día más y ya van once– el rastreo de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que el pasado 6 de marzo cayó al río Silvestre. Un amplio dispositivo –con varias instituciones implicadas, especialmente el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil– peinó las zonas sectorizadas, con la esperanza de que la disminución del caudal en los ríos ayude a que aflore algún hallazgo. Más información