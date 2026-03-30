Miguel A. Gutiérrez

Vecinos de El Puente se encierran en el Ayuntamiento de Langreo para reclamar la paralización del plan de expropiaciones en el barrio: "No saldremos hasta que haya una solución"

Los vecinos del barrio langreano de El Puente han iniciado este lunes un encierro rotatorio en el Ayuntamiento para mostrar su rechazo al plan de vivienda propuesto por el Principado para la zona y que incluye "la expropiación de viviendas". "Vamos a estar aquí hasta que nos hagan caso. Pedimos que no se lleve el punto de las expropiaciones de El Puente al orden del día del pleno de 8 de abril hasta que se encuentre una solución", indicó Flor María Vázquez Pérez, que inició el encierro junto con María Vilma Castro. La idea es que los vecinos se vayan relevando para que "siempre haya aquí al menos dos personas, día y noche, aunque puede haber más", apuntó Castro, madre de una de las afectadas. Más información