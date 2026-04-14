D. Orihuela

Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama

Un hombre ha fallecido en la mañana de este martes tras ser arrollado por un tren a la altura del paso a nivel sin barreras de El Ponticu, cerca de Sama (Langreo) El suceso tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 38/210, entre las estaciones de Sama-Los Llerones y Ciaño, en el trazado de la antigua Feve que cubre la línea Pola de Laviana-Gijón. Desde las 10.05 horas, se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el punto del accidente. Más información