A. Dómínguez / Atlas News

Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en una vivienda de la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena, donde un matrimonio de 70 años de edad apareció tiroteado en su cama. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios agentes de la Policía Judicial para investigar lo sucedido. Finalmente, y tras comprobarse que la mujer presentaba algún mínimo signo vital, se ha requerido una UVI móvil en la zona. La mujer ha conseguido ser estabilizada gracias al trabajo de los servicios médicos desplazados al lugar y ha podido ser trasladada al HUCA.