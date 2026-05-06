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Llega el Florbastic, con Fernandisco con artista invitado, como plato fuerte de las fiestas de La Flor en Lada

Lada inicia el próximo 8 de mayo cuatro días de festejos en los que no faltará la tradicional apertura de aguas de la fuente´l güevu, la música, con la primera edición del Florbastic, y la jira. Las fiestas de La Flor comenzarán el viernes con el chupinazo, a partir de las 20.00 horas, y el pregón a cargo de Adela Alonso Noriega, propietaria del restaurante “Casa Adela” de Lada.

A continuación, el programa elaborado por la Sociedad de Festejos La Flor de Lada con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo junto con la hostelería, el comercio, la industria y el pueblo se nombrarán las reinas y damas de honor y se obsequiará al socio más joven y al más veterano. La primera jornada de los festejos concluirá con la verbena, que contará con el Grupo "Assia" y "Tekila".