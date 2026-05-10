D. Montañés

Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa

Un camión-grúa ha procedido en la mañana de este domingo a colocar sobre la calzada a uno los camiones de logística de la Vuelta Ciclista a España Femenina, que el sábado sufrió un aparatoso accidente y quedó suspendido en el aire en una curva cuando iniciaba el descenso tras finalizar las labores de la organización después de concluir la etapa de la prueba en el Angliru. Fue un gran susto por un percance sin daños personales que alteró la tranquilidad en la subida al Alto del Angliru. Tras hora y media de trabajos, este domingo se pudo rescatar al camión, que quedó liberado para reemprender la marcha.