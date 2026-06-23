A.D.

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Las Cuencas arden con San Xuan: Mieres suspende los fuegos artificiales previos a su gran hoguera ante el peligro de incendios forestales por la ola de calor

San Juan tiene estos días cita ineludible con las Cuencas mineras asturianas. Tan es así que Mieres ya arrancó con la programación el 11 de junio y el pasado viernes vivió el exitoso concierto de Víctor Manuel. Pero San Xuan con se acabó con esa cita histórica en el Pozo Barreo. En la capital del Caudal este martes 23 de junio la actividad comienza a las 13.30 con títeres “Bailadera” en el Requejo. A las 19.00 horas será el “enrame” y el desfile de los grupos “L'Artusu”, en el paseo de la Estación del Vasco; “Práu Llerón,” en La Villa, y Ruxidera en la Fonte Ayuntamiento. A las 20.30 horas el escenario del parque Jovellanos acogerá el concierto de “Sanguijuelas del Guadiana”. Los fuegos artificiales previstos para las 23.00 horas se han suspendido debido a las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales. A las doce de la noche será la tradicional foguera de San Xuan en la plaza del Ayuntamiento. La fiesta se trasladará de nuevo al parque Jovellanos para la actuación de “Celtas Cortos” a la una de la madrugada a noche. El cierre lo pondrá, a partir de las 2.30, “DJ Grand”. El miércoles, día de San Juan será reparto del bollo y la entrega de los premios “Mierenses en el mundo” a partir de las 13.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta. Más información