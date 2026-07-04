Andrés Velasco

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El campeón de escanciado Salvador Ondó se arranca a cantar una tonada tras ser nombrado cofrade del Corderu a la estaca de Lena junto a la ganadera Lucía Velasco

Salvador Ondó, campeón de escanciado de Asturias y "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA el pasado febrero, y Lucía Velasco, ganadera y creadora de contenido, han sido los primeros cofrades de mérito de la Cofradía Gastronómica del Corderu a la Estaca de Pola de Lena.