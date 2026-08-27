A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar

Utilizaron navajas, cachabas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes y causándole numerosas contusiones. Ocurrió el pasado 16 de agosto en un bar de La Felguera y la Policía Nacional ya ha tenido a ocho miembros de una misma familia como autores de la brutal agresión. Entre los arrestados hay un menor de edad. La víctima es un hombre con vínculos familiares con sus agresores y en la pelea también resultó herido otro cliente al intentar auxiliarle. Más información