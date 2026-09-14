VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: "La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil"

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido esta mañana la inauguración oficial del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, ya operativo desde hace unos meses, pero cuya puesta de largo se retrasó hasta este lunes. El responsable del Gobierno reconoció que los trabajos, que arrancaron en 2021, "han tenido unas complicaciones que han determinado que se haya prolongado la obra un tiempo", aunque agregó que "los problemas se han solventado rápidamente y la realidad es que hoy tenemos este edificio, caracterizado por la sostenibilidad y preparado para que nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil presten el servicio en las mejores condiciones". Más información